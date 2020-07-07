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Украина объявила о сближении позиций «нормандской четверки» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Киев заявил о сближении позиций «нормандской четверки»
Фото: РИА Новости
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что на переговорах политических советников лидеров государств «нормандской четверки» произошло определенное сближение позиций, но делегация России не была готова подписать документ, выработанный представителями Украины, Германии и Франции. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, что дискуссия о формулировках и интерпретациях окончательного документа встречи длилась 11 часов.
«Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому», — сказал Резников и добавил, что российская сторона взяла время на подготовку своих предложений, поэтому договоренности не были достигнуты.
Резников при этом объявил о возможности встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» в Берлине в августе, но при условии «движения навстречу» и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.
3 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, который позже будет уточнен.
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В мире , Европа , Украина , Саммит , Андрей Ермак , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Интерфакс , Германия , Франция
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