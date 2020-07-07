Киев заявил о сближении позиций «нормандской четверки»

Он рассказал, что дискуссия о формулировках и интерпретациях окончательного документа встречи длилась 11 часов.

«Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этом момент сближение позиций произошло, я свидетель этому», — сказал Резников и добавил, что российская сторона взяла время на подготовку своих предложений, поэтому договоренности не были достигнуты.

Резников при этом объявил о возможности встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» в Берлине в августе, но при условии «движения навстречу» и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.