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ООН: коронавирус спровоцирует «крайнюю нищету» у 71 млн человек 

BFM.RU и ещё 21 1 час назад
71 млн человек обнищают из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Коронавирус в этом году станет причиной крайней бедности 71 млн человек на Земле. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030, в число которых входит искоренение нищеты, сообщает ТАСС.
«Пандемия COVID-19 быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей — 500 тысяч», — говорится в документе.
«По оценкам, 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году. Это первый рост уровня бедности с 1998 года, — утверждают авторы доклада. — Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода».
Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.
По данным авторов, ожидается, что в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары произойдет наибольший рост крайней нищеты, отмечает РИА Новости.
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В мире , Наркооборот , Наркотики , COVID-19 , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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