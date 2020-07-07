71 млн человек обнищают из-за коронавируса

Коронавирус в этом году станет причиной крайней бедности 71 млн человек на Земле. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030, в число которых входит искоренение нищеты, сообщает ТАСС.

«Пандемия COVID-19 быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей — 500 тысяч», — говорится в документе.

«По оценкам, 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году. Это первый рост уровня бедности с 1998 года, — утверждают авторы доклада. — Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода».

Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.

По данным авторов, ожидается, что в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары произойдет наибольший рост крайней нищеты, отмечает РИА Новости.