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У испанцев пропали выработанные антитела к коронавирусу 

News.ru 53 минуты назад
Антитела к коронавирусу были обнаружены лишь у 5,2% населения Испании, что говорит о том, что они стали исчезать.
Испанский минздрав обнародовал исследование, которое показало, у 7% обследованных у которых антитела были обнаружены ранее, они исчезли на второй фазе эксперимента, а у 14% — на третьей. В Институте здоровья имени Карла III это объяснили тем, что иммунитет у этих людей мог быть временным.
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Медики опасаются, что это исследование может говорить о том, что надежды на приобретение коллективного иммунитета могут оказаться напрасными, сообщает телеканал CNN.
На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 297625 случаев заболевания COVID-2019, 28 385 человек скончались.
Как писал NEWS.ru, китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы работы сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенёсших COVID-19. Выяснилось, что 40% из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13% из тех, у кого были клинические проявления, лишились антител.
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В мире , Видео , Минздрав РФ , CNN , Испания
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