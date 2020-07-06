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Власти Швейцарии вновь ввели масочный режим в стране 

News.ru 52 минуты назад
Власти Швейцарии вновь ввели масочный режим в стране
Фото: globallookpress.com
Россиянка Мария Краснова, которая проживает в Швейцарии, рассказала о введении масочного режима на территории страны. Причиной стал стремительный рост числа заболевших.
Ещё две недели назад все было спокойно. Ежедневный прирост заболевших не превышал 15-20 новых случаев. И мы ждали, когда, наконец, появится однозначная цифра. Позавчера уже 170 человек, заразились коронавирусом. Достаточно вспомнить, что за два дня до объявления карантина в середине марта было всего 110 случаев, — цитирует её «МК».
За несоблюдения правил власти намерены штрафовать. Ношения масок стало обязательным на публичных мероприятиях, манифестациях и в других общественных местах. Помимо этого, на федеральном уровне были введены определённые решения по сокращению числа новых заражений. Однако многие вопросы решаются на уровне кантонов.
У нас каждый день сообщают две цифры: сколько заболело и сколько умерло. Так вот, смертность от ковида сейчас чрезвычайно низкая, максимум 1-2 человека в сутки. И в больницах никакой напряженности пока нет, — добавила Краснова.
На данный момент в мире зафиксировано более 11,4 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались более 534 тысяч пациентов. Выздороветь удалось 6,1 млн NEWS.ru писал ранее, что в Швейцарии приняли решение впервые с 1951 года отменить национальный референдум из-за пандемии коронавируса.
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В мире , Швейцария
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