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В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
В Германии выявили 397 новых случаев COVID-19
Фото: Robert Michael
Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 397, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 390 новых заразившихся и восьми новых летальных исходах.
По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 341 заразившийся коронавирусом, скончались 9036 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 183,1 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 953), Северном Рейне-Вестфалии (44 306) и Баден-Вюртемберге (35 890). В Берлине выявлены 8502 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Социология , Мигранты , Война в Сирии , Роберт Кох , Минздрав РФ , ВОЗ , Германия
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