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В Раде назвали Зеленского бедоносцем 

Lenta.ru 33 минуты назад
Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза назвал бедоносцем президента Украины Владимира Зеленского после затопления стадиона, который посетил глава государства. Об этом сообщает портал «Українські Новини».
Зеленский посетил отремонтированный стадион «Южный» в Одесской области. По словам Березы, президент похвалил себя и свою команду, «рассказал, каким хорошим вышел стадион», и уехал.
«Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец», — продолжил депутат.
Позже выяснилось, что стадион затопило за две недели до визита украинского президента. По словам Березы, это свидетельствует о том, что «качество стройки под большим вопросом».
Ранее киевский политолог Андрей Головачев назвал Зеленского «кидалой» и типичным представителем «хуторской элиты».
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Комментарии 5
В мире , Видео , Борислав Береза , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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