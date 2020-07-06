Зеленский посетил отремонтированный стадион «Южный» в Одесской области. По словам Березы, президент похвалил себя и свою команду, «рассказал, каким хорошим вышел стадион», и уехал.

«Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец», — продолжил депутат.

Позже выяснилось, что стадион затопило за две недели до визита украинского президента. По словам Березы, это свидетельствует о том, что «качество стройки под большим вопросом».

Ранее киевский политолог Андрей Головачев назвал Зеленского «кидалой» и типичным представителем «хуторской элиты».