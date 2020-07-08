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ООН предупреждает о росте оборота поддельных медицинских изделий из-за пандемии 

ТАСС и ещё 26 1 час назад
ООН предупредила о новой опасности из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Стремительный рост спроса на медицинские препараты и изделия для борьбы с пандемией COVID-19 привел к распространению оборота некачественной и фальсифицированной продукции (медицинские маски, халаты, оборудование, антисептические средства, диагностические комплекты, градусники, различные субстанции, хлорохин). С таким предупреждением выступило в среду Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), которое опубликовало исследование "Незаконный оборот медицинских изделий в условиях COVID-19 как угроза здравоохранению".
Доклад выявил недостатки в нормативно-правовой базе, направленной на предотвращение производства и оборота фальсификата в области медицины. Организованные преступные группы воспользовались неуверенностью людей в условиях пандемии и компенсировали спрос на медицинские препараты вбросом некачественной и фальсифицированной продукции. Такое положение дел угрожает здравоохранению, потому что использование поддельных препаратов и средств защиты может привести к неправильному лечению и способствовать развитию устойчивости вируса к лекарствам, подчеркивают эксперты всемирной организации.
УНП ООН обращает внимание, что мошенничество, махинации, изготовление, оборот некачественной и фальсифицированной медицинской продукции, среди прочего, способствовали распространению вируса. Кроме того, пандемия привела к мошенничеству с использованием фишинга, подделкой адресов электронной почты, манипулированию сайтами. В качестве примера называется случай, когда немецкие органы здравоохранения заключили договор с двумя торговыми компаниями в Швейцарии и ФРГ на закупку партии защитных масок на сумму €15 млн через поддельный сайт, как казалось, реальной компании в Испании.
Эксперты управления ООН предупреждают, что организованные преступные группы с разработкой вакцины от вируса переключат внимание с незаконного оборота средств индивидуальной защиты на незаконный оборот вакцины. Продолжатся также кибератаки на критически важную инфраструктуру, связанную с противодействием пандемии, в форме мошенничества в интернете в отношении органов здравоохранения.
"Здоровье и жизнь находятся под угрозой из-за того, что преступники используют кризис COVID-19 для заработка на страхе населения и повышенном спросе на средства индивидуальной защиты и лекарства. Транснациональные организованные преступные группы пользуются пробелами в национальном регулировании и надзоре, чтобы торговать некачественной и фальсифицированной медицинской продукцией", — предостерегла исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Фатхи Вали.
В связи с этим УНП ООН призывает к расширению сотрудничества и наращиванию усилий в области криминализации изготовления и оборота фальсифицированных медицинских изделий, чтобы эффективно бороться с преступлениями в области здравоохранения.
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