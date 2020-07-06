Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Талибан» опроверг «сговор» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 44 минуты назад
Афганское радикальное движение «Талибан» ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил официальный представитель политического офиса «Талибан» в Катаре Сухель Шахин.
«Мы продолжаем собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации. Эти обвинения — неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства», — передает РИА «Новости» слова Шахин.
По его словам, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.
Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Кремле назвали ложью статью о «сговоре».
ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности». В документе подчеркивается, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране Климкин предсказал России обнищание Климкин предсказал России обнищание Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии
Комментарии 43
В мире , Видео , Талибан , ЦРУ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение