Лукашенко: «Риски и вызовы в военной сфере растут»

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Александр Лукашенко. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью, заявил в понедельник президент Белоруссии

"Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными", — сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

Белорусский лидер отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава белорусского государства.

"Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", — сказал Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.

Ранее в Минске неоднократно выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в Минобороны страны говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Белорусские власти также с сожалением восприняли разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, которое произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия — менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.