Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил об угрозе разрушения системы контроля над вооружениями 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Лукашенко: «Риски и вызовы в военной сфере растут»
Фото: Reuters
Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными", — сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава белорусского государства.
"Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", — сказал Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.
Ранее в Минске неоднократно выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в Минобороны страны говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Белорусские власти также с сожалением восприняли разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, которое произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия — менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Кроме того, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу бубонной чумы для России В Роспотребнадзоре оценили угрозу бубонной чумы для России В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Министерство обороны , НАТО , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение