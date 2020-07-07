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Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине 

Lenta.ru и ещё 4 25 минут назад
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.
Все заявление об ультиматумах он назвал «фейковыми». Он также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений, где речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять. Однако, по словам Резникова, «никакого особого статуса» Донбасса в украинской Конституции не может быть.
Кроме того, он заявил, что стороны не достигли договоренностей, но появилось сближение позиций. При этом детали он раскрывать не стал.
Резников выразил уверенность, что очередная встреча может состояться в августе.
«Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу», — сказал он.
3 июля в Берлине прошли переговоры переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки», которые продлились десять часов. В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, которые позже будут уточнены.
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Комментарии
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Андрей Ермак , Дмитрий Козак , Киев , Москва
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