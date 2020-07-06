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Спецназ за фюрера. В чем обвиняют элитные войска Германии 

РИА Новости 52 минуты назад
Спецназ за фюрера: в чем обвиняют элитные войска ФРГ
Фото: © AP Photo / Matthias Rietschel
Римское приветствие, плакаты времен Третьего рейха, чествование Адольфа Гитлера — 75 лет спустя после поражения фашистской Германии в бундесвере разгорается ультраправый скандал. Министр обороны обвинила личный состав одной из частей спецназа в правоэкстремистских настроениях. По ее словам, элитарность подразделения негативно повлияла на разум и мораль отдельных военнослужащих. Такое в немецких Вооруженных силах случалось и раньше. О нацизме в современной германской армии — в материале РИА Новости.

Верные "наследники"

Несколько лет назад в бундесвере сформировали специальную рабочую группу для проверки морально-психологического состояния военнослужащих и выявления всевозможных нарушений. Результат ошеломил командование. Выяснилось, что в отдельных частях процветает махровый нацизм. В итоге министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) — элитного подразделения, принимавшего участие в боевых действиях за рубежом с 1998-го.
"Анализ текущих событий и правоэкстремистских случаев четко показал, что KSK, по крайней мере частично, в последние годы приобрел чрезмерную самостоятельность, что стало результатом нездорового понимания элитарности отдельными руководителями, — сообщила Крамп-Карренбауэр. — Сформировалась атмосфера "токсичного лидерства", возникли экстремистские тенденции… Это никоим образом не соответствует правилам бундесвера. Вторая рота отряда расформирована".
Именно эта рота, по словам министра, особо отличилась в 2017-м. Двадцатого апреля военнослужащие подразделения шумно — с алкоголем и пьяными песнями — отметили день рождения своего кумира Адольфа Гитлера. Скандал тогда замяли, хотя офицеры и получили взыскания. А вторую роту "взяли на карандаш".
Впрочем, эта "шалость" меркнет перед результатами обысков в казармах KSK. Инспекторы выяснили, что спецназовцы зачем-то хранят внушительные запасы взрывчатки, патронов и антиконституционных материалов. А из арсеналов подразделения бесследно исчезли 37 тысяч единиц боеприпасов. Их не нашли до сих пор.
Рабочая группа бундесвера продолжит искоренять правоэкстремистские настроения в KSK. По словам министра, "инспекторам предоставлена полная свобода действий". Среди предлагаемых мер по избавлению культа исключительности — ротация руководства между разными подразделениями отряда. Кроме того, подготовку личного состава KSK сделают общеармейской.
"Международные операции прекращаются, — заключила министр. — Задачи KSK по возможности берут на себя другие подразделения. Хочу подчеркнуть: это не наказание KSK, это шанс на исправление. Скоро предстоит юбилей, к которому отряд может исправиться. Нужно гарантировать соответствие конституции".

"С черными не общаюсь"

Этой проблеме уже много десятилетий, и она только усугубляется. В прошлогоднем докладе уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса содержатся такие данные: в 2018-м выявили 170 проявлений экстремистских настроений в войсках, в 2017 году — 167, в 2016-м — 63. В документе есть и конкретные примеры.
"Один штабс-ефрейтор высказался на учениях перед всем курсом и преподавательницей, что он не любит черных и не разговаривает с ними, — сообщил Бартельс. — На вопрос, в какой другой стране за границами Германии он хотел бы жить, он ответил: в Аргентине, потому что там еще есть нацисты".
Группа офицеров бундесвера создала в мессенджере чат, где публиковали цитаты Адольфа Гитлера, смеялись над "расово неполноценными" сослуживцами и шутили о холокосте. В армейских казармах регулярно находят пропагандистские плакаты Третьего рейха, изображения свастики, а солдаты, когда этого не видят офицеры, приветствуют друг друга "римским салютом".
"Зигануть" боевому товарищу — это у немецких военнослужащих что-то вроде дежурной шутки, — объясняет РИА Новости Антон Малахов, эмигрировавший из России и служивший в одной из пехотных частей бундесвера. — На виду у командиров этого, конечно, не делают. Но вечером в казарме немцы позволяют себе многое: слушают праворадикальные музыкальные группы, издеваются над сослуживцами негерманского происхождения, читают нацистскую литературу. Нет, конечно, далеко не все. Но в моей роте таких было минимум четверо".

Подготовка к действию

Еще в 2017-м тогдашний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы по усилению политической подготовки солдат бундесвера на фоне сообщений о неонацистских настроениях в этой среде. Объявили и об ужесточении системы фильтрации при приеме на службу в армию с детальной проверкой прошлого рекрутов. Правительство ФРГ старается ограничить ультраправым экстремистам доступ в Вооруженные силы. Однако переломить характерную для всего общества в целом тенденцию непросто.
По мнению многих экспертов, "нацификация" германской армии связана в первую очередь с крайне либеральной миграционной политикой. Наплыв беженцев из Африки и с Ближнего Востока заставил немецкое общество сильно поправеть, ксенофобские настроения на почве недовольства "гостями" резко усилились. Как грибы после дождя плодятся ультраправые группировки. Службу в армии неонацисты рассматривают как возможность найти новых единомышленников, обучиться обращению с оружием и пройти курс физической подготовки. Все это им нужно для дальнейших действий на гражданке.
Это чревато самыми печальными последствиями. Так, в ноябре 2018-го полиция раскрыла заговор военных, собиравшихся убить ряд политиков, в частности, лидера фракции "Левые" в бундестаге Дитмара Барча. Заговорщики уже запасались оружием, боеприпасами и топливом. А годом ранее в Германии задержали офицера бундесвера, который готовился совершить крупный теракт под видом сирийского беженца — чтобы вину за гибель мирных жителей возложили на мигрантов. В его шкафчике в казарме следователи нашли предметы с нацистской символикой.
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В мире , Армия , Войска , Статьи , Бундестаг , РИА Новости , Германия
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