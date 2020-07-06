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Молдавский премьер выступил за роспуск парламента 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Молдавский премьер выступил за роспуск парламента
Фото: РИА Новости
Парламент Молдавии, блокирующий работу правительства, дискредитировал себя и должен быть распущен, заявил премьер Ион Кику на брифинге по итогам заседания с участием президента и спикера парламента.
«Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому наша главная цель — распустить его любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность», — передает ТАСС слова Кику.
Он выразил возмущение тем, что в трудное время для страны, которая столкнулась с пандемией коронавируса и тяжелейшим экономическим кризисом, депутаты блокируют заседания, отказываясь заслушать представленные премьером инициативы по внесению поправок в госбюджет на 2020 год, другие важнейшие решения, направленные на преодоление тяжелой ситуации.
Кику сообщил, что сегодня снова придет в парламент, чтобы в очередной раз представить депутатам эти проекты. На прошлой неделе депутаты от оппозиционных партий дважды сорвали отчет правительства в парламенте, не явившись на заседание.
Напомним, в пятницу президент страны Игорь Додон заявил, что политический кризис в Молдавии может быть решен только путем проведения досрочных парламентских выборов.
Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.
В конце февраля сообщалось, что за улучшение отношений с Россией выступают около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в НАТО.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Молдова
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