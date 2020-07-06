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Названа причина смерти Эннио Морриконе 

Газета.Ru и ещё 53 56 минут назад
Стала известна причина смерти 91-летнего итальянского композитора Эннио Морриконе.
Как сообщает TGCOM24 со ссылкой на собственный источник, Морриконе скончался в одной из римских клиник из-за последствий падения.
Похороны Эннио Морриконе будут закрытыми.
Умер Эннио Морриконе
Морриконе — дважды обладатель кинопремии "Оскар", обладатель трех "Грэмми", четырех "Золотых глобусоы", шести наград BAFTA и десятков других премий. Прославился благодаря музыке к "спагетти-вестернам" итальянских режиссеров, позже стал и голливудским композитором.
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В мире , Видео , Эннио Морриконе
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