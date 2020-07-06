Умер Эннио Морриконе 

По информации агентства, несколько дней назад Морриконе упал и сломал бедренную кость, а прошедшей ночью умер от последствий падения.

Морриконе, как сообщал «Рамблер», родился в Риме в 1928 году, учился в консерватории Святой Чечилии там же. До 1960-х годов он играл с ансамблем в ночных клубах, работал в театре, аранжировал популярные песни для радио и музыку для телешоу, после — начал писать музыку к кинофильмам.