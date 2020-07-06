Умер Эннио Морриконе 

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, несколько дней назад Морриконе упал и сломал бедренную кость, а прошедшей ночью умер от последствий падения.
Морриконе, как сообщал «Рамблер», родился в Риме в 1928 году, учился в консерватории Святой Чечилии там же. До 1960-х годов он играл с ансамблем в ночных клубах, работал в театре, аранжировал популярные песни для радио и музыку для телешоу, после — начал писать музыку к кинофильмам.
Морриконе известен как автор музыки к фильмам таких режиссеров, как Оливер Стоун, Серджо Леоне, Терренс Малик, Роман Полански, Дарио Ардженто, Джон Карпентер, Брайан Де Пальма, Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини и других.
В 2007 году Морриконе был удостоен почетной премии «Оскар», а в 2016-м — «Оскара» за музыку, написанную для фильма режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Пять раз Морриконе номинировался на соискание «Оскара» — за музыку для фильмов «Малена», «Багси», «Неприкасаемые», «Миссия» и «Дни жатвы».