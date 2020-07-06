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Названа новая версия происхождения коронавируса 

Мария Иванова 31 минуту назад
Старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон заявил, что новый коронавирус, возможно, появился не в Китае. Об этом сообщает The Telegraph.
Джефферсон рассказал, что множество вирусов пребывают «в спячке» в разных регионах мира и возобновляют свою активность при благоприятных условиях окружающей среды.
«Я считают, что [новый прим.ред.] вирус уже был тут, а под «тут» я понимаю «везде», — заявил ученый.
По словам Джефферсона, еще в марте 2019 года этот вирус находили в сточных водах Барселоны, в ноябре — в водах бразильского Флорианополиса, в декабре — в канализациях Милана и Турина.
Также он заявил, что первый случай заболевания COVID-19 выявили на Фолклендских островах в начале февраля, когда вирус еще не был так распространен по миру. Джефферсон отметил, что во время пандемии испанки почти 30 процентов жителей Западного Самоа скончались от этого заболевания, хотя с внешним миром они никак не контактировали.
Как сообщал «Рамблер», по официальным данным китайских властей, новый коронавирус SARS-CoV-2 нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус распространился по всему миру.
Позже появились версии об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Телеканал https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-wuhan-lab-china-compete-us-sources Fox News сообщал со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в Ухане. По версии источников, вирус был создан в этой лаборатории не в качестве биологического оружия, а для демонстрации способностей Китая по выявлению вирусов и борьбе с ними, а также для соперничества с США.
Французский вирусолог, один из первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье предположил, что появление нового коронавируса стало результатом работы молекулярных биологов, которые пытались создать вакцину против ВИЧ и допустили утечку.
С Монтанье спорил замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Как отметил ученый, теория заговора о «вирусе из лаборатории» утверждает, что в SARS-CoV-2 искусственно добавлены участки генома ВИЧ. Семенов называл это бредом и подчеркивал, что в любом РНК-содержащем вирусе будут гомологичные структуры.
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В мире , Видео , Александр Семенов , Fox News , Китай
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