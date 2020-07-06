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Посол Ирана заявил, что Тегеран благодарен Москве за помощь в борьбе с пандемией 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Посол Ирана: «Тегеран благодарен Москве за помощь»
Фото: РИА Новости
Тегеран благодарен Москве за оказанную помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью программе "Мнение", фрагмент которого был показан в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
"Народ и власть России показали, что они солидарны с народом и правительством Ирана. И мы благодарны за помощь, оказанную нам для борьбы с коронавирусом. А также благодарны господину Путину за то, что он поставил вопрос о создании "зеленого коридора", по которому можно будет поставлять нам зерно и продовольствие. Это действительно гуманный взгляд, который противостоит высокомерному", — сказал он.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани договорились о прямых контактах Минздравов двух стран для борьбы с коронавирусом. Как указали в иранском диппредставительстве, Россия не только оказала Ирану медицинскую помощь, но и заняла дружественную позицию в отношении американских санкций, выступив за их отмену, в частности, в нынешних условиях распространения коронавируса.
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В мире , Хасан Роухани , Иран , Москва , Тегеран
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