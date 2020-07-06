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В Киргизии за сутки выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
314 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Киргизии
Фото: РИА Новости
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 314 за сутки, четыре человека скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 6 июля 2020 года по республике зарегистрировано 314 новых случаев СOVID-19, 161 из них — в Бишкеке", — заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались четверо мужчин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 40 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 50 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1147 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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