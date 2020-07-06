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ВОЗ: мы заинтересованы в российской вакцине 

Свободная пресса 1 час назад
ВОЗ: «Мы заинтересованы в российской вакцине»
Фото: Reuters
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что организация интересуется российской разработкой вакцины от COVID-19.
"Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — цитирует РИА Новости эксперта.
ВОЗ в конце марта запустила программу под названием "Тесты солидарности" для обмена данными по различным видам лечения от COVID-19 и тестированию лекарственных препаратов. В этой программе участвует порядка 45 стран, при этом Россия, США, Великобритания, Китай и Франция участия в "тестах солидарности" не принимают.
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