Китай бьёт тревогу: в стране нашли бубонную чуму

В городском округе Баян-Нур на севере Китая объявлен третий уровень эпидемиологической опасности после того, как в местную больницу поступил мужчина с бобунной чумой. В окружной комиссии здравоохранения сообщили, что в регионе существует риск распространения заболевания, в связи с чем запрещается охота на диких животных и употребление их в пищу. Местные жители также должны сообщать о внезапных смертях людей с высокой температурой. Как ранее отмечали эксперты, вспышки чумы традиционны для таких стран, как Китай и Монголия , и контролируются местными властями.

В Китае в городском округе Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности после того, как в автономном районе Внутренняя Монголия в больницу поступил мужчина с признаками бобунной чумы. Об этом сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на сообщение комитета по вопросам здравоохранения Баян-Нура.

Режим повышенной опасности будет действовать до конца текущего года.

В свою очередь в окружной комиссии здравоохранения сообщили, что в регионе в настоящее время существует риск распространения бубонной чумы, в связи с чем запрещается охота на диких животных и употребление их в пищу.

Местные жители также должны сообщать о больных или мертвых животных. Также необходимо сообщать о внезапных смертях людей с высокой температурой.

Позже стало известно, что у госпитализированного мужчины подтвердился диагноз.

«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», — приводит РИА Новости заявление комитета здравоохранения Баян-Нура.

Стоит отметить, что в начале июля два случая бубонной чумы также были выявлены на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Болезнь обнаружили у мужчины и девушки, оба попали в больницу после употребления в пищу сырого мяса сурка.

В российском посольстве в Улан-Баторе пояснили, что местные жители, несмотря на запреты, продолжают охотиться и употреблять в пищу тарбаганов (монгольских сурков), так как это является деликатесом. В диппредставительстве отметили, что власти Монголии приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространение болезни. Все лица, которые могли контактировать с заболевшими, были изолированы.

Доктор медицинских наук, академик РАН , первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также заявил, что чумной очаг, в который входит часть российской территории, давно известен, а зарегистрированная вспышка связана с пищевыми привычками местных жителей.

Он подтвердил, что для данного очага характерен механизм заражения через мясо сусликов и сурков, которые являются природным резервуаром чумной палочки. При этом главным переносчиком инфекции являются блохи, которые паразитируют на местных животных, но могут переходить на человека.

«В прошлом году наши специалисты отправляли противочумный отряд на монгольскую территорию, проводили там исследования, в частности, выясняли уровень зараженности блох, которые являются классическими переносчиками чумы. На самом деле активность очага уменьшится к середине августа, когда сурки, нагуляв как следует жирок, начнут залегать в спячку», — обратил внимание Онищенко.

Он подчеркнул, что выявленная в Монголии вспышка носит локальный характер.

Случаи чумы периодически регистрируются по всему миру. Так, в мае 2019 года вспышка бубонной чумы также была выявлена в Монголии.

«В районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», — сообщал Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что заражение произошло из-за употребления в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка. В регионе был объявлен карантин, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.

До этого, в марте 2019 года ведомство предупреждало о риске заражения лёгочной чумой россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республикую Конго (ДРК) — в Уганде на границе с ДРК были выявлены два случая подозрения на данное заболевание среди членов одной семьи.

Как пояснил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться.