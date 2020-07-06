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Буря повалила дерево на компанию во время детского праздника 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
19 человек пострадали при падении дерева в США
Фото: Pixabay.com
В американском штате Мэриленд большое буря повалила большое дерево на гараж, где укрывалось большая компания. В результате 19 человек получили травмы, двое из которых — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных спасателей.
Компания праздновала день рождения одного из детей. В какой-то момент началась буря, и более двух десятков людей спрятались в гараже. Когда на строение упало дерево, шестеро пострадавших не смогли самостоятельно выбраться — их доставали спасатели.
Из 19 пострадавших пять человек получили серьезные травмы, еще 13 — легкие, а один находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края ураган повалил деревья и разрушил палаточный городок. Кроме того, деревья упали и на машины, серьезно повредив их корпус.
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