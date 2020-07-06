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Политолог объяснил «хуторянские замашки» Зеленского 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». По его словам, украинский лидер считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики.
В качестве примера Головачев называет историю с отставкой главы НБУ (Нацбанка Украины) Якова Смолия. Политолог в статье, опубликованной изданием «Главред», указывает, что украинский президент подписал меморандум с МВФ, гарантируя независимость работы НБУ, на чём настаивал фонд для возобновления кредитования Украины.
А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ, — отметил Головачев.
По его мнению, проблема страны заключается в культуре общества. И пока хуторянскую культуру не сменит буржуазная мораль, европейские реформы на Украине невозможны.
Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский, — подчеркнул эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты провели расследование о бизнесе Владимира Зеленского. Они пришли к выводу, что компании, которые ранее принадлежали президенту Украины, могли уклоняться от уплаты налогов. Финансист Наталья Лютикова уверена, что 11 организаций, которыми владели Зеленский или его жена, резко снизили число сотрудников в 2014 году, после начала вооружённого конфликта в Донбассе.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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