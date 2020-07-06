Какой праздник 6 июля 

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Накануне, 5 июля, как писал «Рамблер», отмечались День работников морского и речного флота России и День Кирилла и Мефодия.

В народном календаре славян 6 июля (по старому стилю) — Еремей. В этот день советовали ходить по росе.