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Какой праздник 6 июля 

Мария Иванова 36 минут назад
Какой праздник 6 июля
Фото: Reuters
В понедельник, 6 июля, отмечаются Всемирный день поцелуя и День рождения Далай-ламы XIV. В этот день родился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и скончалась российская актриса Нонна Мордюкова.
Накануне, 5 июля, как писал «Рамблер», отмечались День работников морского и речного флота России и День Кирилла и Мефодия.
В народном календаре славян 6 июля (по старому стилю) — Еремей. В этот день советовали ходить по росе.
6 июля доллар стал национальной валютой США (1785 год), во Франции впервые в мире человеку ввели вакцину против бешенства (1885), в России впервые ввели страхование от несчастных случаев и болезни (1912), британская группа Queen выпустила первый сингл (1973), Москву посетил президент США Барак Обама (2009).
6 июля родились российский император Николай I (1796 год), промышленник Алексей Путилов (1866), советский режиссер Александр Таиров (1885), мексиканская художница Фрида Кало (1907), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (1940), 43-й президент США Джордж Буш-младший (1946), американский актер Сильвестр Сталлоне (1946), американский рэпер 50 Cent (1975), французская актриса Ева Грин (1980), российский футболист Роман Широков (1981).
6 июля скончались английский мыслитель Томас Мор (1535 год), французский писатель Ги де Мопассан (1893), американский джазовый музыкант Луи Армстронг (1971), актриса, народная артистка СССР Нонна Мордюкова (2008), писатель Василий Аксенов (2009).
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Комментарии
В мире , Барак Обама , Сильвестр Сталлоне , Роман Широков , Луи Армстронг , Нурсултан Назарбаев , Томас Мор , Нонна Мордюкова , Фрида Кало , Василий Аксенов , Александр Таиров , Джордж Буш , Ева Грин , США
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