Вчера власти городского округа Баян-Нура автономного района Внутренняя Монголия распространили заявление, в котором сообщили, что некоторое время назад в одну из местных больниц был госпитализирован пациент с симптомами, характерными для бубонной чумы.
По причине вероятности возникновения локальных вспышек чумы власти Баян-Нура ввели в округе режим повышенной эпидемиологической опасности сроком действия до начала 2021 года. Также они напомнили, что в Китае запрещено употребление грызунов в пищу, охота на них и хранение их дома, и рекомендовали местным жителям следить за личной гигиеной, избегать мест, где водятся грызуны, и обращаться в медицинские учреждения в случае недомогания и роста температуры.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Монголии были выявлены два случая заболевания чумой за сутки. Местные власти изолировали обоих заболевших и всех людей, с кем они могли контактировать. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергей Диордица заявил, что нет причин для беспокойства.