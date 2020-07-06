По причине вероятности возникновения локальных вспышек чумы власти Баян-Нура ввели в округе режим повышенной эпидемиологической опасности сроком действия до начала 2021 года. Также они напомнили, что в Китае запрещено употребление грызунов в пищу, охота на них и хранение их дома, и рекомендовали местным жителям следить за личной гигиеной, избегать мест, где водятся грызуны, и обращаться в медицинские учреждения в случае недомогания и роста температуры.