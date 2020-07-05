В Китае объявлен третий уровень опасности из-за чумы

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия , так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Позднее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что слушавшееся не несет угрозы для России. Он также предположил, что люди заразились не когда съели чумного сурка, а когда разделывали его тушку, или же их укусила зараженная блоха.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.