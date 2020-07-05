«Этот президент выбирает Путина»: новое обвинение Трампа

"Теперь мы знаем, что, даже когда речь идет о крови американских военнослужащих, этот президент выбирает Путина, а не наши войска", — отметила Райс.

Кроме того, все действия Трампа с момента его избрания главой государства приносили выгоду России, считает Райс.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан"* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.