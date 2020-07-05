Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа обвинили в поддержке Путина 

Газета.Ru 26 минут назад
«Этот президент выбирает Путина»: новое обвинение Трампа
Фото: Reuters
Реакция президента США Дональда Трампа на сведения о "связи" России и радикального движения "Талибан" в Афганистане показала, что Трамп поддерживает российского лидера Владимира Путина, а не американские войска, заявила бывший посол США в ООН и экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Об этом сообщает The Hill.
"Теперь мы знаем, что, даже когда речь идет о крови американских военнослужащих, этот президент выбирает Путина, а не наши войска", — отметила Райс.
Кроме того, все действия Трампа с момента его избрания главой государства приносили выгоду России, считает Райс.
У Путина и Трампа есть общий враг
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан"* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.
Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Газета.Ru: последние новости
Зеленский: Украина не простит "забравших" Крым Зеленский: Украина не простит "забравших" Крым Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с COVID-19 в Израиле Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с COVID-19 в Израиле В Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы В Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы
Комментарии 2
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Барак Обама , Сюзан Райс , Дональд Трамп , Владимир Путин , ООН , Талибан , Washington Post , New York Times , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Татьяна Овсиенко скоро станет мамой
Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17
Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
01:19
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
В мире Конфликты
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
00:11
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Происшествия
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
00:57
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение