В США заговорили о нехватке врачей 

Пока проблемы не носят критический характер. Однако в ближайшее время в США может случиться катастрофа. Соединенным Штатам не хватает врачей.

«Если мы не возьмем этот вирус в свои руки быстро, примерно через две недели наша больничная система может оказаться в серьезной, серьезной беде», — заявил мэр Хьюстона: «Мы всегда можем предоставить дополнительные кровати, но нам нужны люди, медсестры и все остальные, медицинские работники, чтобы укомплектовать эти кровати. Сейчас это критический момент».

Кремль мог бы воспользоваться ситуацией для улучшения своего имиджа. В нашей стране пандемия уже утихает. Поэтому Россия могла бы направить российских эпидемиологов, как это было в случае с Италией.

Белый дом наверняка от помощи России откажется. Так уже бывало неоднократно. Но в данном случае предложение может быть направлено в адрес губернаторов американских штатов. Они часто входят в конфронтацию с президентом США. Это показали недавние митинги, когда губернаторы штатов посылали Дональда Трампа по известному адресу с его рекомендациями.

С проблемой нехватки врачей сталкивается не президент США и не его окружение. Эта проблема стала головной болью губернаторов штатов и мэров городов. Если Россия предложит Соединенным Штатам врачей, а Белый дом от них откажется, Дональд Трамп будет выглядеть нелепо, когда позднее заявит, что Америка не может справиться с коронавирусом, потому что медики закончились.

Если кто-то из губернаторов согласится принять помощь России, а Дональд Трамп запретит пропусть врачей на территорию Соединенных Штатов, это покажет рядовым американцам цену реальной политики Белого дома.

В самом начале пандемии Россия направила в Италию группу ведущих эпидемиологов. Это существенно поменяло отношение итальянцев к нашей стране.