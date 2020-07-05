Пожелавшему стать президентом США рэперу предрекли проблемы 

Американскому рэперу Канье Уэсту , решившему баллотироваться на пост президента США , предрекли неудачи и проблемы в некоторых штатах страны. Об этом сообщает USA Today.

Ранее Канье Уэст объявил в Твиттере, что намерен баллотироваться на пост президента в 2020 году — за 122 дня до выборов, намеченных на 3 ноября.

«Мы должны реализовать надежду Америки, доверившись Богу, объединив наши цели и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!» — написал Уэст.

Предприниматель-миллиардер Марк Кубан также написал в Твиттере, что на выборах он предпочтет Уэста, а не действующего президента Дональда Трампа

Уэст и ранее говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в прошлом. В 2015 году он объявил об этом, когда ему выручали награду на MTV Video Music Awards.

Однако тогда рэпера не восприняли всерьез, тем более что высказался он довольно сбивчиво и путано:

«Речь идет об идеях, братья. Новые идеи. Люди с идеями. Люди, которые верят в истину. И, да, как вы, наверное, уже догадались, я решил в 2020 году баллотироваться на пост президента».

Основная проблема Уэста заключается в том, что он пропустил дату подачи подписей от независимых кандидатов во многих ключевых штатах — включая Индиану, Мэн, Нью-Йорк, Северную Каролину, Техас и Нью-Мексико. Сбор документов там завершили 25 июня. Однако рэпер еще может собрать подписи в штатах Мичиган (дата подачи 16 июля), Пенсильвания (3 августа), Висконсин (4 августа) и Аризона (4 сентября).