В Чикаго открыли стрельбу: есть погибшие

Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция.

Уточняется, что четверо неизвестных открыли огонь по группе людей, а затем скрылись с места происшествия.

Двое погибли на месте, двое скончались в больнице.

Уточняется, что среди погибших — 14-летний мальчик. В свою очередь, телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию передал, что погибла также семилетняя девочка. Ее доставили в больницу с огнестрельным ранением, вскоре она скончалась.

В результате происшествия пострадал также 32-летний мужчина.

Арестовать подозреваемых пока не удалось.