Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
В Чикаго открыли стрельбу: есть погибшие
Фото: © AP Photo / LM Otero
Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция.
Уточняется, что четверо неизвестных открыли огонь по группе людей, а затем скрылись с места происшествия.
Двое погибли на месте, двое скончались в больнице.
Уточняется, что среди погибших — 14-летний мальчик. В свою очередь, телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию передал, что погибла также семилетняя девочка. Ее доставили в больницу с огнестрельным ранением, вскоре она скончалась.
В результате происшествия пострадал также 32-летний мужчина.
Арестовать подозреваемых пока не удалось.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
В мире , Катастрофы , Криминал , Пожары , Происшествия , телеканал NBC , Чикаго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина погибла на американских горках во Франции
Женщина погибла на американских горках во Франции
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
01:19
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
В мире Конфликты
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
00:11
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Происшествия
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
00:57
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение