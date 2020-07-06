Повторный карантин: страна ЕС снова закрывается 

Испании из-за вспышки коронавируса повторно ввели карантин в провинции Луго, расположенной на северо-западе страны. Как сообщает El Periodico, ограничительные меры вводятся 6 июля сроком на пять дней.

Карантин включает в себя запрет на выезд в другие регионы, снижение внутренней мобильности и сокращение часов работы заведений. Меры затронут более 70 тысяч человек.

Луго стала уже вторым испанским регионом, где пришлось повторно объявлять карантин. Как сообщал «Рамблер», 4 июля меры возобновились в районе Сегрия (каталонская провинция Льейда) с населением более 200 тысяч человек, въезд и выезд из района сейчас ограничен.

Карантин понадобился, так как в районе выявили более четырех тысяч инфицированных. Очаги вспышки в основном связаны с фермами, нанимающими сезонных рабочих для сбора урожая.

Незадолго до этого, 21 июня, в Испании отменили режим чрезвычайного положения.