Порошенко: «Мне „шьют“ измену за приказ о контрнаступлении»

«Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию — они собираются ее сокращать, обрезать финансирование. А мне «шьют» государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого было освобождено две трети оккупированного Донбасса», — написал политик в своем Facebook.

Он также напомнил, что шесть лет назад «украинские воины» выбили «русских боевиков» из Славянска и Краматорска. «5 июля 2014 над этими городами был поднят сине-желтый флаг. Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей», — добавил Порошенко.

По его мнению, Россия «не отреклась от своих агрессивных планов», потому «борьба за свободный Донбасс продолжается».

«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине», — заключил экс-президент свою речь.