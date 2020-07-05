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Порошенко назвал причину, по которой его обвинили в госизмене 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Порошенко: «Мне „шьют“ измену за приказ о контрнаступлении»
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что дело о государственной измене в отношении него завели из-за того, что он отдал приказ о «контраступлении» под Краматорском и Славянском шесть лет назад.
«Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию — они собираются ее сокращать, обрезать финансирование. А мне «шьют» государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого было освобождено две трети оккупированного Донбасса», — написал политик в своем Facebook.
Он также напомнил, что шесть лет назад «украинские воины» выбили «русских боевиков» из Славянска и Краматорска. «5 июля 2014 над этими городами был поднят сине-желтый флаг. Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей», — добавил Порошенко.
По его мнению, Россия «не отреклась от своих агрессивных планов», потому «борьба за свободный Донбасс продолжается».
«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине», — заключил экс-президент свою речь.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Порошенко совместно с националистами готовит «кровавый» госпереворот в стране, который повлияет на президентство Владимира Зеленского.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
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Комментарии 1
В мире , Илья Кива , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада , Краматорск , Славянск
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