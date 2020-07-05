Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов 

Президента Украины Владимира Зеленского и его жену уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в проекте журналистских расследований Спостерігач «5 канала», который принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко . Выпуск передачи опубликован на YouTube.

В ролике финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Финансист объяснила, что в 2014 году во всех компаниях резко снизилось число официально оформленных сотрудников.

Депутат Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев подал специальный депутатский запрос в Государственную фискальную службу, чтобы изучить информацию о налогах на прибыль бывших компаний Зеленских. Он утверждает, что эти данные подтвердили информацию из открытых источников.

«Можно совершенно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе "Уплаченный налог на прибыль" за определенный год очень красноречивые нули», — подчеркнул Арьев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заработал более одного миллиона долларов за 2019 год. Доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,05 миллиона долларов по текущему курсу), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (132,9 тысячи долларов по текущему курсу) в качестве налогов.