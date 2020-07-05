17 новых случаев заражения COVID-19 выявили в ВСУ

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Семнадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск — ред.) 5 июля в Вооруженных силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 377 человек, летальных случаев — пять. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", — сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека.

По последним данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране с начала пандемии составляет 48 500, умерли 1249 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.