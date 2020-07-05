Зеленского обеспокоил рост уличного насилия

Три человека пострадали в результате массовой драке со стрельбой, которая произошла в Киеве в субботу. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек.

Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, "вызывают серьезную обеспокоенность".