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Зеленский потребовал не допустить эскалации уличного насилия 

РИА Новости 2 часа назад
Зеленского обеспокоил рост уличного насилия
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять эффективные меры для недопущения эскалации насилия на улицах страны, передает пресс-служба главы государства.
Три человека пострадали в результате массовой драке со стрельбой, которая произошла в Киеве в субботу. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек.
Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, "вызывают серьезную обеспокоенность".
"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", — цитирует Зеленского пресс-служба.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Арсен Аваков
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