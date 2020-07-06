Президент Польши захотел запретить геям усыновлять детей

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА Новости.

В Польше запрещены однополые браки, более того, баллотирующийся на второй президентский срок Дуда объявил, что не допустит регистрации таких браков в Польше, пока будет занимать президентский пост. В то же время вопрос усыновления детей однополыми парами пока не урегулирован юридически.

Теперь проект изменений конституции поступит в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Как ожидается, закон легко пройдет рассмотрение в сейме и будет принят, так как большинство в этой палате имеет правящая партия "Право и справедливость" , которая и выдвинула Дуду своим кандидатом в президенты.

Подписав документ, Дуда пояснил, что в польском законодательстве имеется норма, гласящая о том, что усыновить можно "только малолетнего и только для его пользы".

Он добавил, что в соответствии с его предложением в конституции будет записано, что усыновить ребенка "не может лицо, находящееся в отношениях сожительства с человеком того же пола".

"Я очень рад, что могу реализовать свое обещание. Я прежде всего очень рад, что реализую то, что было моими предвыборными обещаниями — поддерживать польские семьи, защищать детей. Дети будут защищены от усыновления однополыми парами, парами гомосексуальными", — добавил польский президент.

По его данным, более 70% польского общества выступают против возможности усыновления детей однополыми парами.