Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Президент Польши захотел запретить геям усыновлять детей
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА Новости.
В Польше запрещены однополые браки, более того, баллотирующийся на второй президентский срок Дуда объявил, что не допустит регистрации таких браков в Польше, пока будет занимать президентский пост. В то же время вопрос усыновления детей однополыми парами пока не урегулирован юридически.
Теперь проект изменений конституции поступит в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Как ожидается, закон легко пройдет рассмотрение в сейме и будет принят, так как большинство в этой палате имеет правящая партия "Право и справедливость", которая и выдвинула Дуду своим кандидатом в президенты.
Подписав документ, Дуда пояснил, что в польском законодательстве имеется норма, гласящая о том, что усыновить можно "только малолетнего и только для его пользы".
Он добавил, что в соответствии с его предложением в конституции будет записано, что усыновить ребенка "не может лицо, находящееся в отношениях сожительства с человеком того же пола".
"Я очень рад, что могу реализовать свое обещание. Я прежде всего очень рад, что реализую то, что было моими предвыборными обещаниями — поддерживать польские семьи, защищать детей. Дети будут защищены от усыновления однополыми парами, парами гомосексуальными", — добавил польский президент.
По его данным, более 70% польского общества выступают против возможности усыновления детей однополыми парами.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Комментарии 2
В мире , Политика , Анджей Дуда , Партия "Право и справедливость" , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину
Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину
Кадыров сходил на рыбалку и попал на видео
Кадыров сходил на рыбалку и попал на видео
Опубликованы промежуточные результаты голосования
Опубликованы промежуточные результаты голосования
33 городам одобрили звание «Город трудовой доблести»
33 городам одобрили звание «Город трудовой доблести»
Видео
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
00:57
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение