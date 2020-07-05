45 тысяч случаев COVID-19 выявили в США за сутки

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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 10.01 мск, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 6 065 541. Число летальных случаев составляет 530 898, всего заразились 11 272 342 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , ВОЗ
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