45 тысяч случаев COVID-19 выявили в США за сутки

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Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 10.01 мск, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 6 065 541. Число летальных случаев составляет 530 898, всего заразились 11 272 342 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.