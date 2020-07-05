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Нетаньяху назвал экстренной ситуацию в Израиле с коронавирусом 

RT на русском и ещё 4 32 минуты назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронвируса.
«В то же время мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что новая волна коронавируса «бросает вызов системе здравоохранения Израиля».
«Мы находимся в экстренной ситуации», — добавил Нетаньяху.
Накануне сообщалось, что число случаев коронавируса в Израиле превысило 29 тысяч.
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В мире , Видео , Биньямин Нетаньяху , РИА Новости , Израиль
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