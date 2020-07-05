Протестующие сожгли американский флаг возле Белого дома 

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Участники протестов возле Белого дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после на фоне празднования Дня независимости страны, в том числе праздничной речи президента США Дональда Трампа . Об этом сообщил WTOP.

Как сообщил журналист портала Алехандро Альварез, протестующие выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны».

Также они скандировали, что «Америка никогда не была великой».

Отмечается, что некоторые протестующие пытались помешать сжечь флаг.

По данным журналиста, флаг сожгли представители «Революционной коммунистической партии» RevCom.

Ранее протестующие в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу.