Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швейцарии за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
47 случаев COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки
Фото: РИА Новости
За сутки в Швейцарии выявлено 47 случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 32 315 человек, всего скончались 1686 пациентов, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
Всего с начала эпидемии было проведено 636 397 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки — 4082. Как отметили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны, небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. В среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки, вирус был найден в 6,1% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.
Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Комментарии
В мире , ЕС , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение