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Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
20 тысяч превысило число зараженных коронавирусом в Гане
Фото: globallookpress.com
Число случаев заражения коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч, сообщает служба здравоохранения страны.
По ее данным, за последние сутки в Гане выявили 697 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 20 085, выздоровели 14 870 человек, скончались 122.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Гана
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