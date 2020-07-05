20 тысяч превысило число зараженных коронавирусом в Гане

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Число случаев заражения коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч, сообщает служба здравоохранения страны.

По ее данным, за последние сутки в Гане выявили 697 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 20 085, выздоровели 14 870 человек, скончались 122.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.