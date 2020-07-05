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Китай хранил образцы коронавируса с 2012 года 

Общественная служба новостей и ещё 5 3 часа назад
Китай хранил образцы коронавируса с 2012 года
Фото: Reuters
Газета The Sunday Times сообщает, что Уханьский институт вирусологии в Китае хранил образцы коронавируса с 2012 года.
Издание ссылается на диссертации двух китайских врачей, в которых описаны шесть случаев тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, похожим на SARS-CoV-1, вспышка которого была зарегистрирована в начале 2000-х годов.
Все зараженные мужчины работали в медной шахте, очищая ее от продуктов жизнедеятельности летучих мышей. Три человека скончались, а ученые обнаружили в экскрементах мышей много коронавирусов, в том числе новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что коронавирус пойдет на спад минимум через год, о чем ранее сообщала Общественная служба новостей.
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В мире , Sunday Times , Китай
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