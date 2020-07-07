США запрещают иностранным студентам онлайн-обучение

Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о временном запрете для иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн в американских вузах, находиться на территории страны.

По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.