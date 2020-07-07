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США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение 

РИА Новости и ещё 41 13 минут назад
США запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Фото: Reuters
Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о временном запрете для иностранных студентов, которые полностью обучаются онлайн в американских вузах, находиться на территории страны.
По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.
"Студентам с не иммиграционным статусом в Соединенных Штатах не разрешается проходить полный курс обучения через онлайн-классы. Если студенты оказываются в такой ситуации, они должны покинуть страну или предпринять альтернативные шаги для сохранения своего не иммиграционного статуса, такие как изменение учебного курса или предоставить соответствующий больничный", — поясняют в ведомстве.
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В мире , Образование , США
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