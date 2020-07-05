Трамп принял авиапарад в честь Дня независимости США

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В небе пролетели военно-транспортные С-47, Boeing B-17 «Летающая крепость», знаменитые истребители «Мустанг» (North American P-51), бомбардировщики B-25 Mitchell и B-29 Superfortress.

Над Вашингтоном прошел масштабный авиационный парад в честь Дня независимости США . Трансляцию торжества вел сайт Белого дома.

Сначала над резиденцией американского президента пролетел «борт номер один» — Boeing 747. На лужайке перед монументом Авраама Линкольна высадились военные парашютисты. После этого с поздравительной речью выступил Дональд Трамп

Затем авиационный парад продолжился. В небе пролетели военно-транспортные С-47, Boeing B-17 «Летающая крепость», знаменитые истребители «Мустанг» (North American P-51), бомбардировщики B-25 Mitchell и B-29 Superfortress.

Стратегический B-52 Stratofortress, который является частью ядерной триады, пролетел над Белым домом под музыку Вагнера «Полет валькирий».

Декларация независимости США от Великобритании была принята 4 июля 1776 года. В 1938 году конгресс Соединенных Штатов присвоил этому дню статус федерального праздника.