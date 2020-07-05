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Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Трамп принял авиапарад в честь Дня независимости США
Фото: ТК «Звезда»
В небе пролетели военно-транспортные С-47, Boeing B-17 «Летающая крепость», знаменитые истребители «Мустанг» (North American P-51), бомбардировщики B-25 Mitchell и B-29 Superfortress.
Над Вашингтоном прошел масштабный авиационный парад в честь Дня независимости США. Трансляцию торжества вел сайт Белого дома.
Сначала над резиденцией американского президента пролетел «борт номер один» — Boeing 747. На лужайке перед монументом Авраама Линкольна высадились военные парашютисты. После этого с поздравительной речью выступил Дональд Трамп.
Затем авиационный парад продолжился. В небе пролетели военно-транспортные С-47, Boeing B-17 «Летающая крепость», знаменитые истребители «Мустанг» (North American P-51), бомбардировщики B-25 Mitchell и B-29 Superfortress.
Стратегический B-52 Stratofortress, который является частью ядерной триады, пролетел над Белым домом под музыку Вагнера «Полет валькирий».
Декларация независимости США от Великобритании была принята 4 июля 1776 года. В 1938 году конгресс Соединенных Штатов присвоил этому дню статус федерального праздника.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , Boeing , США
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