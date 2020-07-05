Трамп: «Американские герои свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов ", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в субботу, выступая в Белом доме на мероприятии "Салют Америке — 2020" по случаю Дня независимости.

"Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности", — утверждает он.

"Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают", — сказал Трамп.