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Трамп заявил, что США «свергли коммунистов 

ТАСС 23 минуты назад
Трамп: «Американские герои свергли коммунистов»
Фото: © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в субботу, выступая в Белом доме на мероприятии "Салют Америке — 2020" по случаю Дня независимости.
"Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности", — утверждает он.
"Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают", — сказал Трамп.
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В мире , Дональд Трамп , КПРФ , США
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