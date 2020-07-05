Депутата заподозрили в нарушении карантина из-за фото

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Британского политика, лидера партии Brexit Найджела Фараджа заподозрили в нарушении правил карантина после того, как он опубликовал фото из бара менее чем через две недели после возвращения из США . Об этом сообщает издание Sky News.

Фарадж опубликовал снимок, сделанный в британском баре после того, как в стране сняли введенные ранее ограничения из-за коронавируса, и питейные заведения возобновили свою работу. В то же время доподлинно известно, что 56-летний политик 21 июня находился в США на митинге американского лидера Дональда Трампа . Как отмечает издание, если предположить, что Фарадж в этот же день вернулся в Великобританию, срок его 14-дневного карантина еще не завершился.

На публикацию Фараджа обратил внимание депутат от либерал-демократов Эд Дэйви. Он обратился в полицию с просьбой проверить, не нарушил ли политик карантинный регламент. По мнению Дэйви, Фарадж «демонстрирует вопиющее пренебрежение к безопасности людей» на фоне распространения коронавируса.

В ответ на обвинения Найджел Фарадж заявил, что его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Согласно карантинным правилам, введенным в Великобритании с 8 июня, все пассажиры, прибывающие на территорию королевства, обязаны провести 14 дней на самоизоляции. За нарушение карантина предусмотрен штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (порядка 89 тысяч рублей).