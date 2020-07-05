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Совет раввинов Европы присоединился к бойкоту Facebook 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Совет раввинов Европы присоединился к бойкоту Facebook
Фото: РИА Новости
Совет раввинов Европы (СРЕ) присоединился к бойкоту Facebook из-за бездействия сотрудников социальной сети в отношении разжигающих ненависть сообщений, сообщает пресс-служба президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта в воскресенье.
"Совет раввинов Европы призвал к "скоординированному международному подходу" в борьбе с опасным контентом в социальных сетях и поддержал международный бойкот Facebook из-за существующей политики в отношении такого контента", — говорится в сообщении.
Президент СРЕ призвал Facebook принять ответственность за распространение расизма в рекламе. "Проявление антисемитизма, расизма и клевета — это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook", — цитирует Гольдшмидта пресс-служба.
Раввин заявил, что антисемитские послания и комментарии необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких дней или недель проверок. Гольдшмидт также отметил, что подобный подход нужен не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения совершения преступлений в реальном мире, говорится в сообщении.
Ранее такие крупные корпорации, как Coca-Cola, Verizon, Unilever, и ряд других предприятий заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации. Согласно сообщению пресс-службы Гольдшмидта, к бойкоту социальной сети коммерческие организации также призвала американская правозащитная НПО "Антидиффамационная лига" (ADL).
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Комментарии 1
В мире , Массовые беспорядки , Ситуация в мире , Coca-Cola , Verizon , Москва
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