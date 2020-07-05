Выстрел в голову: в Австрии нашли тело россиянина 

Австрии убит выстрелом в голову гражданин России — подозреваемый в преступлении был задержан спустя несколько часов. Представители полиции пока не раскрывают личность погибшего, однако СМИ предполагают, что он был уроженцем Чечни , блогером, который уехал за границу с целью получения политического убежища.

В Австрии убит 43-летний россиянин, который ранее прибыл на территорию страны с целью получить политическое убежище. Подозреваемый задержан — об этом сообщает австрийское агентство печати OE24 со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, о преступлении стало известно 4 июля 2020 года в 19.30 (18.30 мск). Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было найдено в городе Герасдорф около торгового центра G3, недалеко от Вены

Предполагаемого преступника задержали через несколько часов, его автомобиль был остановлен в городе Линц . При задержании мужчина не сопротивлялся, мотивы убийства устанавливаются.

По словам представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценекера, задержанный оказался также гражданином России. По данным местных СМИ, которые ссылаются на анонимные источники информации, и жертва, и подозреваемый — уроженцы Чечни. «Вероятно, чеченец», — цитирует его слова радиостанция OFR.

Как пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные издания, погибшим оказался уроженец Чечни Мамихан Умаров — он известен как автор Telegram-канала «Анзор из Вены».

В соцсетях и различных интервью Умаров заявлял о себе как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, передает Znak.com.

Ранее, 26 февраля неизвестный напал на проживающего Европе блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Видео с обезвреженным нападавшим заснял он сам, оно было разослано различным интернет-пользователями через WhatsApp.

После нападения мужчина попал в больницу, сообщала правозащитная организация «Вайфонд». Уточнялось, что злоумышленник каким-то образом проник в квартиру Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер успел проснуться и отразить нападение. После этого он вызвал полицию.

На видео лежащий на полу молодой человек говорит, что он приехал из Москвы, а «напугать» Тумсо ему заказал некий мужчина из Грозного. Сам Абдурахманов — чеченский оппозиционный блогер, который был вынужден покинуть республику из-за преследования со стороны властей.

Незадолго до этого на севере Франции в городе Лилль убили 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Об этом сообщала французская газета La Voix Du Nord.

По данным СМИ, тело мужчины было обнаружено 30 января 2020 года около 11.30 по местному времени (13.30 мск) одним из сотрудников отеля. Известно, что номер располагался на последнем этаже и был забронирован на одну ночь — с 29 на 30 января.

На теле мужчине были обнаружены более сотни ножевых ранений, а рядом с жертвой лежал нож. Сразу после обнаружения трупа правоохранители провели процедуру опознания, и родные подтвердили, что убит был именно Алиев.

Французская полиция до сих пор расследует произошедшее. Между тем знакомые Алиева считают, что его убил житель Гудермесского района Чечни, который накануне вернулся в республику.

По словам блогера и приятеля Алиева Тумсо Абдурахманова, предполагаемый убийца 18 января прилетел из Москвы через Испанию в Берлин, где прожил в отеле два дня, а затем отправился поездом в Бельгию. Там он неделю жил у Алиева, после чего вместе с ним поехал в Лилль. 29 января в отеле мужчина сперва, подсыпав снотворное, усыпил Алиева, а затем якобы убил, нанеся ему удары ножом.

Руководитель немецкого отделения международной ассоциации «Мир и права человека» адвокат Аслан Арцуев рассказал, что был знаком с Алиевым. По его словам, Имран получил статус беженца в Бельгии четыре года назад.

По его сведениям, некоторое время назад с Алиевым связался неизвестный подписчик — он заявил, что страдает от рака желудка и нуждается в лечении в Европе. «Он вошел в доверие. Имран Алиев был абсолютно доверчив. Киллер добрался до Имрана в Бельгию. Имран принял киллера у себя в гостях, где-то неделю он у него жил. Даже оплатил какие-то счета, за воду или электричество, поскольку у него были долги, сказал мне Имран», — поделился Арцуев.

Тем временем французское издание Voix du Nord сообщало, что Алиев был беженцем и политическим блогером, критически настроенным «по отношению к чеченскому режиму».