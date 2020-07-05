В Хорватии стартуют парламентские выборы 

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Хорватии сегодня пройдут парламентские выборы, сообщает ТАСС.

Основная борьба за 151 место в хорватском парламенте развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича и оппозиционной коалицией «Перезагрузка». Всего в выборах примут участие более 2,5 тыс. кандидатов от порядка 70 политсил.

Правящая партия намерена сохранить в стране демократические ценности, значительно увеличить количество рабочих мест и модернизировать систему здравоохранения.

Коалиция «Перезагрузка» планирует остановить процесс приватизации сферы здравоохранения, взять курс на гендерное равенство во всех сферах общества и провести кампанию по борьбе с коррупцией.

Обе партии намерены сохранить курс Хорватии на вступление в Шенген и Еврозону, а также поддерживать партнерство с Россией, Китаем и Индией.

По данным местных опросов, шансы политических сил примерно равны — за каждую готовы отдать голос около 30% избирателей.

Ранее стало известно, что в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы.