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В Хорватии стартуют парламентские выборы 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
В Хорватии стартуют парламентские выборы
Фото: mir24.tv/ / Мария Чегляева
В Хорватии сегодня пройдут парламентские выборы, сообщает ТАСС.
Основная борьба за 151 место в хорватском парламенте развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича и оппозиционной коалицией «Перезагрузка». Всего в выборах примут участие более 2,5 тыс. кандидатов от порядка 70 политсил.
Правящая партия намерена сохранить в стране демократические ценности, значительно увеличить количество рабочих мест и модернизировать систему здравоохранения.
Коалиция «Перезагрузка» планирует остановить процесс приватизации сферы здравоохранения, взять курс на гендерное равенство во всех сферах общества и провести кампанию по борьбе с коррупцией.
Обе партии намерены сохранить курс Хорватии на вступление в Шенген и Еврозону, а также поддерживать партнерство с Россией, Китаем и Индией.
По данным местных опросов, шансы политических сил примерно равны — за каждую готовы отдать голос около 30% избирателей.
Ранее стало известно, что в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы.
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В мире , Андрей Пленкович , ИТАР-ТАСС , Хорватия
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