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Предвыборный штаб Байдена обвинил Трампа в попытках разобщить американцев 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Трампа обвинили в попытках разобщить американцев
Фото: Reuters
Предвыборный штаб Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов на выборах президента США, в субботу обвинил действующего президента Дональда Трампа в эгоизме и попытках расколоть американское общество. Соответствующее сообщение в Twitter опубликовал представитель штаба Эндрю Бэйтс.
Трамп в пятницу вечером, говоря о протестных движениях в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам, заявил, что "их цель не лучшая Америка", а на самом деле они хотят "покончить с Америкой". По его словам, сторонники "нового крайне левого фашизма" в США проводят "беспощадную кампанию" по уничтожению истории страны.
Комментируя речь американского лидера, Бэйтс написал в Twitter: "Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным". Он заверил, что Байден, в отличие от Трампа, пытается "объединить американцев".
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии
В мире , Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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