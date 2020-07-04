Трампа обвинили в попытках разобщить американцев

Предвыборный штаб Джозефа Байдена , который, как ожидается, будет кандидатом от демократов на выборах президента США , в субботу обвинил действующего президента Дональда Трампа в эгоизме и попытках расколоть американское общество. Соответствующее сообщение в Twitter опубликовал представитель штаба Эндрю Бэйтс.

Трамп в пятницу вечером, говоря о протестных движениях в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам, заявил, что "их цель не лучшая Америка", а на самом деле они хотят "покончить с Америкой". По его словам, сторонники "нового крайне левого фашизма" в США проводят "беспощадную кампанию" по уничтожению истории страны.

Комментируя речь американского лидера, Бэйтс написал в Twitter: "Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным". Он заверил, что Байден, в отличие от Трампа, пытается "объединить американцев".

Национальный съезд Демократической партии США , на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.