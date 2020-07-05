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Папа Римский приветствовал резолюцию Совбеза ООН по коронавирусу 

ТАСС и ещё 4 48 минут назад
Папа Римский приветствовал резолюцию СБ ООН по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск приветствовал принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. С соответствующим заявлением понтифик выступил в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
"На этой неделе Совбез ООН одобрил резолюцию, которая предусматривает ряд мер по преодолению последствий пандемии, особенно в зонах конфликтов. Крайне важно требование немедленного и глобального прекращения огня, что позволит установить мир и безопасность для обеспечения гуманитарной помощи. Надеюсь, что это решение будет строго выполняться во благо всех страждущих", — сказал понтифик.
Он также выразил надежду, что резолюция Совбеза станет "первым смелым шагом во имя будущего мира".
Совет Безопасности ООН 1 июля проголосовал за резолюцию с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Главной целью документа стала поддержка озвученного в марте призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза. Антониу Гутерриш выступил с инициативой повсеместного прекращения огня 23 марта. Проект резолюции в ее поддержку, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении СБ ООН с апреля. По словам дипломатов, основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. В итоге по настоянию Вашингтона из текста исчезло упоминание о роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.
В то же время в принятом документе отмечается, что гуманитарная пауза не распространяется на военные операции против "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ), "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и других личностей, группировок и организаций, ассоциированных с террористическими группами, признанными таковыми СБ ООН.
Также, согласно резолюции, миротворческие миссии ООН будут наделены мандатом помогать странам предпринимать действия для ограничения распространения заболевания. В частности, речь идет об "обеспечении гуманитарного доступа, в том числе к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев, а также о медицинских эвакуациях".
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Комментарии
В мире , Другое , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Суд ООН , ФРАНЦИСК , Антониу Гутерриш , Совбез ООН , ООН , ВОЗ , Исламское государство , Аль-Каида
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