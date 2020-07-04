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В мире за сутки выявили более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом 

ТАСС 25 минут назад
212 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире
Фото: ТАСС
Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 212 тыс., превысив 10,9 млн При этом, согласно опубликованным в субботу вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 523 тыс.
По состоянию на 11:00 мск 4 июля в мире было зарегистрировано 10 922 324 инфицированных и 523 011 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 212 326, число умерших увеличилось на 5 134. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 175 723 случая заражения и 5 032 летальных исхода.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 575 482. За сутки этот показатель вырос на 129 772. Количество умерших там увеличилось на 3 392 и достигло 259 094. В Европе насчитывается 2 757 556 заразившихся и 199 510 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 694, количество умерших увеличилось на 565.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 135 604, зафиксирован 26 521 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 043, умерли 493 человека.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 724 433. Далее следуют Бразилия (1 496 858), Россия (674 515), Индия (648 315), Перу (292 004), Чили (288 089), Великобритания (284 280), Испания (250 545), Италия (241 184) и Мексика (238 511).
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В мире , ВОЗ
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